"Лукойл" е част от сделките между Тръмп и Путин. България има лостове да влияе - ще ги използва ли?

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„Слабо решение от силен партньор. Просто използват нашия отбор за параван и това не е честно между съюзници“ – така украинският президент Володимир Зеленски реагира на новината за дизеловата сделка между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

САЩ временно отмениха санкциите върху продажбата на руски дизел. Обещанието беше 300 000 тона гориво да излязат веднага на световния пазар и да понижат цените за потребителите. Най-вече за американците, които на 3 ноември ще гласуват на междинните избори за Конгрес.

Очакваното поевтиняване обаче не настъпи. Напротив – петролът достигна петмесечен връх от 110 долара за барел. Основният двигател на поскъпването остава ескалацията в Близкия изток, която Тръмп започна, а сега не успява да овладее.

Засега от дизеловата сделка печели само Кремъл. ЕС от своя страна обеща да продължи подкрепата за Украйна.

Петролният шок се пренася и в Европа, където ограниченият брой рафинерии допълнително затруднява снабдяването с горива. За България има и още един риск – нарушеното търговско корабоплаване в Черно море.

Още през август, преди последните удари по кораби, българските потребители са понесли най-голямото поскъпване на горивата в ЕС – 34,5%. През последните седмици застраховката на танкер в Черно море вече надхвърля 2,5 млн. долара при предишна цена от 200 хил. долара.

По-скъпите горива и застраховки оскъпяват транспорта, а оттам – и почти всички стоки. Ако кризата продължи, корабособствениците могат изобщо да се откажат от превози в Черно море заради опасността за екипажите и разходите, които правят курсовете неизгодни.

На този фон Вашингтон обсъжда продажбата на международните активи на „Лукойл“ на консорциум, близък до Тръмп. В него участват милиардерът Тод Боули и инвеститори от Катар и Обединените арабски емирства. Част от активите, които са на масата, е и българската рафинерия в Бургас.

Заради американските санкции сделката се нуждае от специално разрешение от САЩ. Издаденият лиценз позволява прехвърляне на собствеността, но то изисква и съгласието на сегашния собственик, контролиран от Кремъл.

Така продажбата на „Лукойл“ се вписва в по-широките преговори между Тръмп и Путин. Залогът за първия е печалба за близкия му бизнес кръг, а за втория – средства за продължаване на войната в името на „руския национализъм“.

На Балканите преплитането на американски политически натиск и частни енергийни интереси вече има конкретни проявления.

Такъв е случаят с американската посланичка в Гърция Кимбърли Гилфойл. Тя лобира за участието на приближена до Белия дом фирма във Вертикалния газов коридор – маршрут за пренос на газ от Гърция на север през България и Румъния. Лобирането беше дори с цената на сваляне на румънското правителство.

Според публикации на The Wall Street Journal Гилфойл се е хвалила в частна кореспонденция, че е помогнала за падането на кабинета в Букурещ. „Можем да направим това във всяка държава, където пожелаем“, е твърдяла тя. Разкритията предизвикаха политически трусове в Румъния и дебат докъде се простира външното влияние върху енергийната политика на страната.

В Босна и Херцеговина американското правителство вдигна санкциите срещу националистическия лидер на Република Сръбска Милорад Додик и принуди върховния представител Кристиян Шмидт да напусне поста си. И това стана, за да се придвижи газов проект на друга компания, близка до Тръмп.

Затова България трябва да има собствена стратегия за „Лукойл“ и за сигурността на петролните си доставки. Ситуацията в Черно море прави тази задача все по-спешна. Анализ на Института за пазарна икономика предупреждава за нарастващ риск българската икономика да бъде откъсната от външните си пазари.

Първата стъпка е да се гарантира безопасността на корабоплаването чрез закъснялата (от българска страна) координация със съюзниците от НАТО. Но България може да влияе и върху бъдещето на самата рафинерия „Лукойл Нефтохим“ в Бургас.

Включването на всички активи на „Лукойл“ в следващия санкционен пакет на ЕС би дало на Европейската комисия възможност да поставя условия при евентуална продажба. Така и българското правителство, чрез европейските институции, би могло да участва в договарянето на бъдещето на бургаската рафинерия.

Европейските санкции биха затруднили и схема, при която консорциумът на Боули купува евтино чуждестранните активи на „Лукойл“, САЩ вдигат ограниченията срещу компанията, а новият собственик я препродава на значително по-висока цена.

Смяната на собствеността обаче сама по себе си няма да реши проблема с доставките. В дългосрочен план рафинерията не може да разчита само на маршрута през Черно море, застрашен от руската война.

Алтернатива е петролопроводът „Александруполис – Бургас“. Той би позволил суров петрол да пристига на гръцкото пристанище в Егейско море и оттам да се пренася по тръба до бургаската рафинерия, без танкерите да преминават през Босфора и Черно море.

Този проект е различен от прекратения през 2013 г. „Бургас – Александруполис“. Старият предвиждаше руски петрол да се пренася през България към Гърция и обслужваше интересите на Москва. Той беше част от т.нар. руски „голям шлем“ от енергийни проекти заедно с АЕЦ „Белене“ и „Южен поток“, също прекратени. Последният впоследствие беше частично заменен от „Турски поток“.

Новият проект за петролопровод предвижда движение в обратната посока – от Гърция към България – и доставка на изрично неруски петрол.

Бързото начало на строителството би показало, че България има реална алтернатива за снабдяване. То обаче би било и тест за готовността на правителството на Румен Радев да започне мащабен проект, който противоречи на интересите на Анкара.

Турция има интерес да увеличава трафика през Босфора, който контролира и от който получава значителни приходи от такси. А зависимостта, създадена от неизгодната газова сделка с „Боташ“, дава на Анкара влияние върху българското правителство. При тези обстоятелства „Александруполис – Бургас“ може да се окаже непосилна задача за Радев.

Урокът от дизеловата сделка между Тръмп и Путин е, че при натиск България може да разчита на трайно партньорство с европейските си съюзници. За останалите честността между партньори очевидно не е гарантирана.

Затова високите цени на енергията и енергийната независимост на страната изискват общи европейски действия и алтернативни маршрути за доставки. Именно там е пътят към трайно решение на българските проблеми.





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