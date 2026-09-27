Абонирайте се за нюзлетъра на "Булевард България", за да получавате селекция с най-интересните теми на седмицата през погледа на нашия екип:

Червен килим, ниско прелитащи военни изтребители, вечеря с риба по китайски маниер, в компанията на големите техбизнеси. Двете страни си разменят любезности, докато под масата се води битка за съдбата на изкуствения интелект и глобалните вериги за доставки. В Белия дом се разигра един от онези театрални спектакли, които Доналд Тръмп обича да превръща в геополитика.

Срещата между Тръмп и Си Цзинпин беше повече за демонстрация на „великото приятелство“, отколкото за решаване на кризите, които разкъсват света: Китай продължава да подкрепя Иран и Русия в двете продължаващи войни. Докато Вашингтон и Пекин си играят на котка и мишка, Европа навлиза и в екзистенциален риск за икономиката си.

Индустриалното ядро на Европа усеща опасността. През първото тримесечие на 2026 г. Китай отбеляза най-големия си търговски излишък с ЕС в историята - 83 милиарда долара.

Френската агенция за планиране оценява, че една четвърт от френския износ, една трета от германския износ и две трети от германското вътрешно производство са пряко застрашени от китайските конкуренти, като „цели сегменти от европейската индустрия“ могат да колабират в рамките на няколко години.

Само в Германия по 10 000 души губят работата си всеки месец заради закриване на предприятия, загубили състезанието с Китай. Консултантската компания Rhodium Group изчислява, че половината от всички работни места в германското производство сега са изложени на риск и че ЕС губи дневно по 500 работни места в производството поради неадекватна защита срещу китайската конкуренция.