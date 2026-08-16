Двата казуса – настояването на Русия, че няма международноправен проблем да наруши признатите граници и да завладее Украйна, и твърдението на Сърбия, че Косово е нейна територия – си служат взаимно от години като прецеденти.

Това е и основната причина за голямото влияние на Русия в Сърбия, иначе несъразмерно спрямо търговския оборот и икономическите отношения между двете страни. Москва остава главен защитник на каузата на Белград в Съвета за сигурност на ООН, прикрит под предлога на културния афинитет и панславизма.

Затова посещението на Зеленски в Сърбия предизвика неочаквано голяма вълна от реакции: как си позволява Александър Вучич тази волност спрямо Владимир Путин? Защо това му е важно само месеци преди предсрочните избори в Сърбия, като се има предвид силната обществена подкрепа за Русия и Путин, за тяхната версия на войната?

За Зеленски това е не просто посещение на страна, която снабдява украинската армия с боеприпаси, но и опит да „обърне“ прецедента, да говори за ненарушимост на границите и да сложи знак на равенство между украинското и сръбското желание за запазване на териториалната им цялост.

Разбира се, в единия случай става дума за успешните усилия на украинската армия и на обществото да си съхранят държавата, докато в сръбския случай – за неуспеха на една геноцидна война спрямо населението на Косово. Но все пак Зеленски се вклини там, където изглеждаше запазена територия на руската реторика.

В Белград той предимно говори за времето след войната. След войната Украйна ще бъде една от най-важните държави в европейската сигурност, с огромен военен опит, мощен отбранителен сектор и нужди от възстановяване в мащаби, каквито Европа не е виждала от десетилетия.

За Вучич това е възможност да пласира сръбски компании, инженери, строителен сектор, земеделски капацитет и индустрия, които могат да изиграят роля в този процес.

Разбира се, Вучич знае, че приемането на Зеленски ще бъде приветствано в Брюксел. Сърбия е кандидат за членство в Европейския съюз, икономически е много по-тясно обвързана с ЕС, отколкото с Русия, а отказът ѝ да се присъедини към европейските санкции срещу Москва напряга отношенията ѝ със Съюза от години.

Според Орхан Драгаш от Института по международна сигурност в Белград Вучич е показал, че „Сърбия разбира разликата между историческите връзки с Русия и примиряването с политиките на режима на Путин… Сърбия няма причина да губи отношенията си с Киев заради агресията на Путин, да подкопава собствения си аргумент за териториална цялост или да затваря вратата към мястото си в бъдещето на европейската сигурност и възстановяването на Украйна“.