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Ако вече пета година продължаваме да се чудим дали войната в Украйна не е „специализирана военна операция“ (според зам.-председател на НС от ПБ), трябва да се запитаме какво произтича за България от това: можем ли да продължаваме да се правим, че войната не се случва на 400 км оттук?

Междувременно в съседна Румъния за 48 часа изтребители свалиха два дрона, които нарушаваха въздушното пространство на страната. Румънският външен министър Оана Тою заяви, че дронът, свален в петък, „беше дрон от тип „Шахед“, същият вид, който Русия изстрелва нощ след нощ срещу Украйна“.

Адекватните действия по прихващане от правителството в Букурещ направиха впечатление и в Брюксел.

В публикация в социалните мрежи президентът на Европейския съвет Антониу Коща „похвали румънските власти за бързата и ефективна реакция“.

For the second time in 24 hours, Romanian airspace has been violated by drone incursions.



I commend the Romanian authorities for their swift and effective response.



We stand in full solidarity with Romania and its people. The security of Romania is the security of Europe. We… — António Costa (@eucopresident) July 25, 2026

Някъде в промеждутъка между двата инцидента в Румъния ирански търговски кораб в Каспийско море е бил поразен от украинска атака. Киев отдавна обвинява Техеран, че предоставя на Русия дроновете „Шахед“, използвани от Москва срещу Украйна.

Президентът Зеленски все по-ясно подчертава руско-иранската връзка като свързващо звено между двата военни театъра.

Той обвини Русия, че помага на Иран да насочва ракетни удари в Персийския залив: „От началото на юли регистрираме активна руска сателитна разузнавателна дейност срещу страните от Залива и разположените там военни обекти на САЩ.

Тези изображения след това се появяват в Иран“, написа Зеленски в X. Изглежда, в дните преди посещението си във Вашингтон Зеленски се подготвя да предложи на Вашингтон чувствителна помощ срещу Техеран.

Атаката в Каспийско море се случи по време на пауза във взаимните атаки между Иран и САЩ през последните седмици.

Всяка страна обвинява другата в нарушаване на меморандума за разбирателство, подписан миналия месец, който трябваше да установи примирие до средата на август и така да бъде открит пътят към преговори за по-траен мирен договор.

Иран и САЩ интерпретират условията на споразумението за примирие по различен начин, особено що се отнася до Ормузкия проток, и периодично заплашват с възобновяване на пълномащабни враждебни действия.

Във вторник Зеленски ще се срещне с Тръмп в Белия дом с надеждата да затвърди видимата промяна в позицията на Вашингтон, включително и сред MAGA кръговете.

Демонстрация на това ключово преобръщане беше неотдавнашното посещение в Киев на Лора Лумър, MAGA инфлуенсърка с 2 милиона последователи и дългогодишен критик на помощта за Украйна.

От неприкрита симпатия към Русия MAGA все повече прозират, че руската политика действа срещу американските интереси, особено в Близкия изток. „Русия финансира Иран и му предоставя експлозиви за убийство на американски войници, докато Иран призовава за убийството на президента Тръмп.

Съединените щати трябва да притиснат руската икономика, докато руснаците не се принудят да преговарят за мир“, написа Лора Лумър.

От Киево-Печорската лавра тя обвини Путин, че е против християните, тъй като „атакува Исус Христос с дронове“. Тръмп реагира в социалните мрежи на посещението на Лумър в Киев с „Много добре!!“.

Все по-ясната връзка между войните в Украйна и в Близкия изток ще изисква стратегическа яснота от страни като България, които се намират в близост и до двата театъра.

Етикети като „специална военна операция“ са само щраусова тактика.

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