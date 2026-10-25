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Това протестите в Албания ли са, или финала на „Битката за Хогуортс“?

Въпросът беше зададен реторично от албанската журналистка от Politico Уна Хайдари на 24 октомври. През нощта протестиращите в Тирана използваха фойерверки ракети срещу полицията, а тя отговори със сълзотворен газ.

Ескалацията идва месеци след началото на „фламинговата революция“, насочена срещу проекта на Иванка Тръмп и мъжа й Джаред Къшнър за строеж на луксозен курорт върху единствения адриатически остров на Албания - досега природен резерват.

Проектът засега е замразен, казва премиерът Еди Рама, който отказва да отговори на призивите на протестиращите и да подаде оставка.

Цяло едно поколение не помни Албания без Еди Рама във властта. Той е министър-председател от 13 години, а преди това е кмет на Тирана в продължение на 11 г.

Междувременно в Сърбия, "студентската листа" свали от власт Александър Вучич след 14 години негово управление. Студентите са политическото лице на двугодишните протести срещу несменяемата власт.

Изборите бяха не просто политическо състезание, а тест може ли в Сърбия да има демократична смяна на управлението.

В основата на всичко е сблъсъкът между вкоренена машина за власт на Вучич и едно ново, децентрализирано гражданско движение.

Сърби се редят на опашка в Ню Йорк, за да гласуват на парламентарните избори, които се провеждат в страната им. New York Times

Въпросната машина използва "хитрини" при организацията на вота - например обяви, че сърбите в чужбина могат да гласуват само по белградско време. Резултатът - в Ню Йорк граждани се редяха пред секции в 1 ч след полунощ, както показа New York Times.

Сръбският модел на управление на Александър Вучич, изграден върху 14-годишна концентрация на ресурси, контрол над медиите и балансиране между геополитически сили, падна под натиск от неочаквана посока.

Студентското движение „Сърбия или мафия“ не е просто опозиционна партия, а социален феномен, породен от конкретни трагедии, като срутването на козирка на гара в Нови Сад, която уби хора.

Това движение успя да трансформира гнева в политическа енергия, като се превърна в „машинисти срещу машината“, както те наричат себе си.

Интересното тук е тяхната структура – или по-скоро липсата на такава.

Те съзнателно избягват традиционния лидерски модел, като залагат на организиране отдолу - по населени места, по факултети, около различни граждански инициативи. Това прави движението по-трудно за подкупване, сплашване или дискредитиране чрез стандартните политически атаки.

"Сърбия или Мафия" . обединението, което не е партия, но е първото, което има шанс да свали Александър Вучич от власт. Getty Images

Всички си спомнят как преди години проправителствени активисти поставиха тонколона на 30 м. от апартамента на опозиционния лидер Драган Джилас и викаха през нея дни наред: „Джилас, крадец такъв“. В апартамента живееха и двете му деца, тогава на по 3 и 9 години.

Доналд Тръмп и MAGA от своя страна подкрепят Вучич, така както през април подкрепяха Виктор Орбан в Унгария (и в двата случая убедително загубиха властта).

Техни инфлуенсъри дойдоха в Белград с призиви да се запазят християнските традиции и стабилността в Сърбия. Преди това израелският софтуер за подслушване „Пегасус“ беше намерен в телефоните на студенти и опозиционни активисти.

Сравнението с протестите в Албания разкрива обща балканска тенденция към недоверие в елитите, но с различна дълбочина на системната криза.

В Сърбия студентите се стремят към „поправка“ на държавата отдолу нагоре чрез широка обществена коалиция, която включва различни сектори – от изкуства до земеделие. Те вярват, че институциите могат да бъдат възстановени, ако се премахне корупционният слой на върха.

В Албания обаче ситуацията изглежда по-радикална. Там устойчивостта на двупартийната система е толкова голяма, че протестиращите млади хора не виждат смисъл в „поправяне“ на статуквото.

Те подхождат с желание за пълно, „изтриване“ на системата, което напомня за хаоса и разочарованието след колапса на финансовите пирамиди през 1997 г.

Докато сръбските студенти и техните представители искат да променят правилата на играта отвътре, албанските протестиращи често изразяват нихилизъм към самата концепция за текущата политическа класа. Те я виждат като изцяло компрометирана и търсят магическо решение.

Общото между двете движения е отказът от „ярки лидери“.

Това е едновременно тяхната най-голяма сила и най-голяма слабост.

Липсата на лидер предпазва от персонализация на протеста, но затруднява формулирането на единна програма за управление. В Сърбия това се вижда в липсата на ясно изразен кандидат за премиер и в прагматичния, понякога двусмислен подход към външната политика (особено по отношение на Русия), който е продиктуван от желанието да се запази широката подкрепа на избирателите.

Случващото се в Сърбия е тест за това дали едно гражданско движение може да надделее над държавната машина чрез автентичност и масовост, но ще постави и въпроса за бъдещия път пред Сърбия. Дали то ще иска да скъса с 90-те, с национализма, с носталгията и Ратко Младич и ще приближи страната си към Европа. Или ще претопли старата вражда с Косово и ще предпочете героизирането на югославските войни.

Сигналът от нощта на изборите в Сърбия трябва да се чуе в целия регион - „срокът на годност“ на силните фигури е ограничен.

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